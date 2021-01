Marina Garcés proposa repensar l'educació des del punt de vista de l'aprenent

La filòsofa Marina Garcés proposa en el seu llibre Escola d'aprenents (Galàxia Gutenberg) repensar l'educació des del punt de vista de l'aprenent: substituir la pregunta «com volem educar» per «com volem ser educats».

Garcés vol explicar «la parcialitat del punt de vista» de com educar, perquè això només ho pot respondre qui se situa en la posició d'educador. En canvi, ella proposa «descobrir-se mentre que els aprenents ho fan uns dels altres», i no delegar únicament sobre els docents la implicació en l'aprenentatge.

El llibre fa una crida a la participació ciutadana, ara que la societat travessa «violències de molts tipus: social, econòmica, immobiliària o ambiental, en què la devastació i la destrucció del planeta i del teixit social recau sobre les vides amb més desigualtat, més assetjament, més futurs trencats», davant del qual es deixa l'escola com l'únic element de contenció, va dir.

L'autora és molt crítica amb «el capitalisme cognitiu de les oportunitats»: cada alumne és un potencial en què invertir provoca una guerra de cervells que es projecta a les escoles i que es tradueix en una lògica productivista, explica.

Garcés veu amb bons ulls el debat sobre les tendències educatives dels últims anys, com l'aprenentatge per projectes, però alerta que no es poden tapar debats més profunds: «El problema és quan el debat metodològic es converteix en el debat pedagògic, com si el que estigués en joc a l'educació fos si ensenyem asseguts o en moviment, més col·laboratiu o més magistral».

El llibre inclou un capítol a quatre mans amb el seu professor de piano, Abel Castelló, amb qui Garcés indaga en la seva experiència d'alumna a l'edat adulta: «Acompanya moltes de les reflexions que faig al llibre, que no es fan des del punt de vista del qui ja sap, sinó des de l'atreviment a no saber, que és la part fonamental de l'aprenentatge, com la relació fonamentada amb la vida i els altres».

Malgrat en aquest llibre no centrar-se en la pandèmia, el llibre no és immune a la situació generada per la covid-19: «Ens espantem més del que ens hem acabat trobant» en l'àmbit educatiu, perquè l'escola no ha estat ni un focus de contagis ni un fracàs pedagògic, va explicar.

Garcés va destacar la seva preocupació pels estudiants de batxillerat, universitat i formació professional, que s'estan educant a distància en una edat d'obrir-se al món: «Una joventut que continua confinada, aïllada i segregada en la seva convivència entre iguals potser és la que pagarà de manera més greu les conseqüències d'aquesta etapa».