La Pegatina, Arnau Griso i Ovidi5 actuaran a l'Strenes de Girona

La Pegatina estrenarà en directe les cançons del seu nou disc 'Darle la vuelta' al Festival Strenes de Girona el 9 d'abril a l'Auditori de Girona. Serà el primer concert que la banda fa a l'Estat després d'un any i mig sense pujar als escenaris a causa de la covid. Al cartell d'aquesta edició també hi haurà Arnau Griso, que el 16 d'abril estrenarà a Girona nou espectacle. I el 24 d'abril serà el torn d'Ovidi5, que presentarà al Teatre Municipal de Girona el seu primer disc titulat 'Ovidi a la Becket' en un singular concert homenatge al cantautor que comptarà amb Toti Soler. Les entrades per aquests tres concerts, que se sumen als que es van anunciar el desembre, es posen a la venda aquest dilluns a les deu del matí a la web del festival.

El poeta David Caño, el músic Borja Penalba, el periodista i exdiputat de la CUP David Fernàndez i la cantant Mireia Vives són els integrants d'Ovidi5 ,que presentaran a Girona l'espectacle 'Cuidem-nos', dedicat a les cançons d'Ovidi Montllor. Segons ha informat l'organització a través d'un comunicat, aquesta actuació tindrà forma de tertúlia musicada i amb la complicitat del públic es parlarà de cultura i política "mantenint la fina ironia que tan bé conjugava el cantautor d'Alcoi". A més, en aquesta actuació comptaran amb la col·laboració especial de Toti Soler, un dels grans guitarristes de casa nostra, que va ser músic i company inseparable d'Ovidi Montllor.

'Darle la Vuelta' és el setè àlbum d'estudi de La Pegatina'. Un treball que recupera l'essència dels seus primers treballs, partint de la musica festiva sense complexos, fusionada amb pop o música llatina. Malauradament, la pandèmia ha fet que, tot i que aquest disc es va publicar a l'octubre, el concert a l'Strenes serà el primer cop en què es podrà escoltar en directe. La banda de Montcada i Reixac té 17 anys de trajectòria i és una de les bandes més internacionals de l'Estat amb més de 1.200 concerts a més de 35 països.

Per la seva banda, Arnau Griso és un dels fenòmens musicals de casa nostra amb cançons com "És gratis" o "Quiero quiero quiero" que sumen més de trenta-set milions de reproduccions a plataformes com Spotify. La de l'Strenes serà una cita molt especial, ja que presentarà en directe per primera vegada alguna de les noves cançons que publicarà pròximament.

Aquest és el segon avançament de la programació del Festival Strenes de Girona i se suma als artistes que ja es van anunciar al desembre. En el cartell d'aquesta vuitena edició hi destaquen formacions com Stay Homas, La Casa Azul, Oques Grasses, Buhos, Amaral o Ferran Palau.