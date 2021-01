CaixaForum Girona va rebre el 2020 gairebé 39.000 visitants

CaixaForum Girona va rebre més de 38.928 visitants al llarg del 2020, dels quals més de 17.000 ho van fer des que es va reobrir el centre i va reprendre l'activitat expositiva, a partir de l'1 de juny i fins a finals d'any, després d'haver estat tancat gairebé tres mesos, amb importants limitacions de capacitat i una dràstica reducció de les activitats programades.

El públic ha fet costat a l'aposta cultural de l'equipament gironí, «com ho demostra el fet que la xifra de visitants s'hagi situat a l'entorn del 25% del total de visitants que hi van anar durant el 2019, tenint en compte les capacitats permeses», segons va indicar ahir la Fundació La Caixa en un comunicat.

Actualment, es poden visitar al centre les exposicions Poètiques de l'emoció i Accés Directe a Acrux-Vela-Hamal, 20, de Rosa Brun, totes dues inaugurades aquesta passada tardor. Fins al 20 de setembre de l'any passat, es va poder veure la mostra Apollo 11, amb la qual el CaixaForum Girona va reprendre la seva activitat després de passar uns mesos tancat pel confinament domiciliari. També dins el cicle Accés Directe, fins al passat 8 de novembre va estar en exhibició l'obra El bosc de llet, de Curro González. I al febrer es va tancar l'exposició Construint nous mons. Les avantguardes històriques en la col·lecció de l'IVAM, 1914-1945.

Per a aquest curs 2020-2021, la Fundació la Caixa ha presentat una nova oferta cultural, amb una constel·lació de 34 exposicions, 25 de les quals estan programades en centres i 9 són mostres itinerants. Així, segons va anunciar ahir l'entitat, CaixaForum Girona s'omplirà el pròxim mes d'abril de la màgia de Pixar. L'exposició Pixar. Construint personatges aprofundeix en el procés de creació dels protagonistes de les pel·lícules de l'estudi d'animació, fruit d'un llarg i acurat treball en equip.

S'hi exhibiran dibuixos i maquetes dels personatges de Pixar que mostren el seu procés de construcció fins a assolir l'aspecte definitiu. Les obres pertanyen a diferents produccions de la factoria, des de Toy Story fins a Soul -el seu film més recent, del qual s'inclou un esbós-, passant per Brave, Ratatouille, Monstres, Cars, A Bug's Life (Bichos), Coco o Up. Aquesta nova exposició es podrà visitar entre el 15 d'abril i el 22 d'agost d'aquest any.

La Fundació la Caixa va presentar ahir el balanç de l'assistència als seus centres i a les seves exposicions culturals i científiques durant l'any que s'acaba de tancar. En un any molt marcat per la situació de pandèmia, l'entitat ha fet un esforç per mantenir oberts els centres sempre que ha estat possible, reprogramant les seves exposicions i activitats.

Tots els centres de l'entitat van haver de tancar les portes entre el 13 de març i l'1 de juny, i posteriorment han afrontat limitacions de capacitat molt severes i una reducció dràstica de les activitats programades tant per al públic general com per a l'educatiu.

Malgrat tots aquests condicionants, les propostes culturals, científiques i educatives de l'entitat en el conjunt de l'Estat van rebre la visita de 3,8 milions de persones el 2020. Aquesta xifra inclou els visitants dels centres (1,2 milions) i els de les nombroses exposicions itinerants organitzades per tot el territori (2,6 milions).

En el balanç total, els vuit centres CaixaForum i CosmoCaixa van rebre 1,2 milions de visitants, cosa que representa el 35% del total de visitants que hi van anar durant el 2019. Els centres de Barcelona i Madrid han registrat mitjanes diàries de 1.000 visitants durant alguns caps de setmana, fins a arribar a completar la capacitat permesa per les restriccions.