El festival Strenes incorpora La Pegatina, Arnau Griso i Ovidi 5

Unes setmanes després d'anunciar els primers noms per a l'edició d'aquest any, el festival Strenes de Girona va presentar ahir un segon avançament amb tres noves incorporacions. La Pegatina, Arnau Griso i Ovidi5 s'incorporen a un cartell en el qual ja hi ha Amaral, Stay Homas, La Casa Azul, Oques Grasses, Buhos, Ferran Palau, Joan Miquel Oliver, Clara Peya, Judit Neddermann, Andrea Motis i Ginestà.

La Pegatina estrenarà en directe les cançons del seu nou disc Darle la vuelta oferint a Girona el seu primer concert a l'Estat després d'un any i mig sense pujar als escenaris per culpa de la pandèmia. Per la seva banda, Arnau Griso estrenarà al festival el seu nou espectacle amb les noves cançons que publicaran pròximament. Finalment, el grup Ovidi5, format per David Caño, Borja Penalba, David Fernàndez i Mireia Vives, presentaran el seu primer disc, titulat Ovidi a la Beckett, en un concert en el qual retran homenatge al cantautor valencià Ovidi Montllor coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort. Per aquest recital, el grup comptarà amb la col·laboració del músic Toti Soler.

Davant d'un any que es tem que en part segueixi sent incert per al món de la cultura, el festival vol celebrar una edició més reivindicativa que mai. Per aquest motiu, «la creació no es pot ni restringir ni confinar» serà el lema d'un festival que, segons destaca l'organització en un comunicat, «sempre ha fet costat als creadors i creadores i, en aquests temps d'incertesa, no deixarà de fer-ho». La cita gironina, que té previst celebrar l'edició d'enguany en les seves dates habituals, entre els mesos de març i maig, té per objectiu «ser el pal de paller, el far que encoratgi tots els festivals, festes majors i programacions que encara s'estan plantejant si han de continuar endavant o no amb les seves produccions».

En les pròximes setmanes el certamen podria anunciar el cartell complet d'un festival que, com l'any passat, adaptarà els concerts a la situació sanitària actual.