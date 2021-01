Comanegra redueix la seva producció el 2020, però manté la facturació del 2019

L'editorial Comanegra ha reduït aquest 2020 un 25% la seva producció de novetats (una proporció que mantindrà el pròxim Sant Jordi), en publicar 11 llibres menys que el 2019. Segons ha informat, tot i la reducció de novetats, ha pogut mantenir la mateixa facturació que el 2019, que va ser el «millor any» de la seva història. El segell ha recordat que va començar l'any amb l'estrena del Premi Fernando Lara atorgat per la Cambra del Llibre (que reconeix una jove iniciativa empresarial) i amb un primer trimestre on doblaven la facturació del primer trimestre de l'any anterior. «Els confinaments ho han complicat tot, i especialment van afectar les llibreries i la col·locació de novetats, però hem après coses i n'hem creat d'altres», han afegit.

De cara a aquest 2021, el segell ha celebrat que l'equip creix en sumar una persona més a l'àrea de Comunicació. A més, Jordi Puig i Alba Cayón, director editorial i gerent, respectivament, es converteixen en accionistes de Comanegra juntament amb el garrotxí Joan Sala i Torrent, que durant aquest any serà el president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana (AELC).

D'altra banda, l'editorial estrenarà una nova pàgina en línia durant el mes de febrer, que incorporarà, a banda dels serveis habituals, un portal cultural, la Fàbrica d'Idees, que serà un generador de continguts independent de les novetats editorials de Comanegra. Al març faran un homenatge a Arnau Puig, que va exercir d'autor, amic i conseller de la casa fins al passat 29 de març. «Ens va deixar sense poder ser acomiadat», han lamentat.

Amb el judici per injúries sobre el primer llibre pendent de resoldre, i després d'haver publicat també On és l'Estel·la. Festes i tradicions catalanes, al setembre publicaran un llibre de l'Estel·la basat en la història de Catalunya, que ja s'està dibuixant i serà «més àcid que mai». Igualment, el segell publicarà al març L'endemà de la retirada, d'Antoni Campañà, amb les fotografies que va fer del pas de la retirada republicana per l'Empordà, en una edició d'Arnau Gonzàlez i Vilalta.

Així mateix, l'editorial preveu enguany consolidar col·leccions, en concret la de narrativa breu Portàtils, que aquest any incorpora Edgar Allan Poe, amb selecció de Víctor García Tur i traducció de Jordi Cussà i Anna Camps; Italo Svevo, amb selecció de Francesco Ardolino i traducció de Marina Laboreo (en la primera antologia dels seus contes en català) i Colette, amb la traducció que va fer-ne Maria-Mercè Marçal de La dona amagada l'any 1984.

També ha consolidat la col·lecció Autories amb les obres assagístiques de Capmany, Roig i Marçal, i l'any 2021 presentarà antologies d'assajos de dues «autories centrals» com les d'Isabel-Clara Simó, amb selecció i pròleg a cura de Núria Cadenes, i Joan Fuster, amb selecció i pròleg a cura d'Antoni Martí Monterde.

D'altra banda, Comanegra té previst publicar el pròxim 3 de febrer la nova novel·la de Jordi Cussà, El primer emperador i la reina Lluna; un nou llibre de l'exitosa sèrie iniciada amb El gran llibre de les criatures fantàstiques i El gran llibre dels indrets fantàstics: El gran llibre dels exploradors catalans, de Joan de Déu Prats i Maria Padilla; el primer guanyador del Premi Pere Calders d'Assaig Periodístic (setembre); un còmic d'Oriol Malet dedicat a l'Art Brut (setembre); un assaig històric sobre espies de Barcelona, de Roser Messa (març); i la primera novel·la de la novel·lista gironina Assum Guardiola, Blau (octubre), finalista de la última edició del premi Just M. Casero.