El grup 31 FAM actuarà el mes de febrer a La Mirona dins el Curtcircuit

El grup barceloní de trap i ritmes urbans 31 FAM actuarà el pròxim 27 de febrer a la sala La Mirona de Salt, dins la programació del Curtcircuit, el circuit de sales de concerts impulsat per l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC). La banda es va veure obligada a suspendre el concert de presentació del seu darrer àlbum, Valhalla Vol. 1, a la sala gironina el mes de març de l'any passat per l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. Ara, si la situació sanitària ho permet, una de les formacions de trap més reeixides de l'escena catalana tindrà l'oportunitat d'interpretar davant els seus seguidors temes com Ferran Adrià, Te gusto o Des del dia 1. El grup, en actiu des del 2017, està format per Kid Pi, Koalekay, Lil Didi, Joey C, AAA i Bandam.

El cicle Curtcircuit tornarà el 12 de febrer amb una 9a edició adaptada als aforaments reduïts i totes les mesures de seguretat per la covid. Entre els artistes que actuaran en diverses sales catalanes, a més de La Mirona de Salt, hi haurà Lildami, Meritxell Neddermann, Maria Jaume i Lavanda, així com Da Souza, Brass Against, Anna Andreu, Koers, Live i Jordan Mackampa. L'organització ha destacat que compta amb un cartell en constant construcció que de moment inclou prop de 20 concerts amb 16 artistes que actuaran a nou sales de set localitats diferents de Catalunya. A més, com a primera novetat d'aquesta temporada hi ha l'extensió en el temps, ja que tindrà lloc entre febrer i juny.

El Curtcircuit s'inaugurarà a terres lleidatanes amb el doble concert d'Anna Andreu i Daniel Lumbreras el 12 de febrer al Cafè del Teatre (Lleida). Seguidament tindrà el directe de Lavanda el dia 19 a La Nau (Barcelona) i el mateix dia Da Souza al Cafè del Teatre (Lleida).

Al març, de moment, tindrà en directe Meritxell Neddermann el dia 5 a El Pumarejo a l'Hospitalet de Llobregat, el dia 19 a la Sala Zero (Tarragona) i el dia 27 al Cafè del Teatre de Lleida; 31 FAM en concert a l'Stroika de Manresa el dia 5, Ariana Abecasis a La Nau (Barcelona) el dia 12, el dia 20 concert de Koers i el 26 de Maria Jaume, ambdós a l'Stroika de Manresa; Koers repeteixen el dia 27 a la sala Zero (Tarragona) i el mateix dia hi haurà Lildami al Clap de Mataró.

El cicle busca mantenir l'activitat a les sales tot i els aforaments reduïts amb un màxim del 50% amb tot el públic assegut. Des de l'ASACC destaquen en un comunicat que aquesta situació dificulta la represa de l'activitat per pràcticament totes les sales, que només es plantegen obrir i fer concerts amb propostes semblants a aquest cicle, que reben ajuts públics i privats, per crear i generar activitat i continuar programant grups locals.