Zaha Hadid, una dona brillant que va construir els seus somnis

Néixer dona en un país àrab no va ser obstacle perquè Zaha Hadid (1950-2016) lluités des de nena per la seva gran passió, l'arquitectura, i aconseguís convertir-se a Europa en una de les arquitectes més originals i respectades del seu temps.

La vida, l'obra i l'actitud amb què Zaha Hadid, una apassionada feminista nascuda a Bagdad, va afrontar els seus desafiaments constitueix avui un digne exemple del qual poden aprendre nens i nenes de tot el món.

Coneguda com «la reina de la corba» pels seus dissenys aliens a les formes clàssiques i convencionals, Hadid es va convertir el 2004 en la primera dona que va rebre el prestigiós premi Pritzker, considerat el Nobel d'Arquitectura. Nacionalitzada britànica, va ser també la primera dona a aconseguir la medalla d'or del Royal Institute of British Arquitects, i va arribar a ser condecorada amb el títol de Dama Comandant de l'Imperi Britànic.

Entre les seves moltes obres que ha ideat, destaquen l'edifici de bombers de Weil am Rein, a Alemanya, el Museu Nacional de les Arts del Segle XXI de Roma, o el Centre Aquàtic de les Olimpíades de Londres 2012.

Amb les atractives il·lustracions d'Asun Mara i el text de María Isabel Sánchez Vegara, aquest nou llibre infantil d'Alba Editorial acosta als més joves lectors la història d'«una nena musulmana que vivia a Bagdad» i a la qual «li encantava observar els edificis que hi havia a la seva ciutat». Després d'estudiar al Líban i a Suïssa, va arribar a Londres disposada a guanyar-se la vida com a arquitecta i aviat va sorprendre el món sencer amb l'originalitat de les seves formes i dissenys.

Una dona única i pionera la història de la qual, rescatada per Alba Editorial, ensenya als nostres petits que no hi ha obstacles grans si la voluntat i la tenacitat són encara majors.