Maria Barbal guanya el 53è Premi Josep Pla amb la novel·la «Tàndem»

L'escriptora Maria Barbal es va proclamar ahir guanyadora del 53è Premi Josep Pla amb la novel·la Tàndem, mentre que Najat El Hachmi es va endur el 77è Premi Nadal amb El lunes nos querrán. Els noms de les guardonades es van donar a conèixer als periodistes en un acte celebrat a l'Hotel Palace de Barcelona.

En una edició marcada per la pandèmia de la covid-19, la vetllada literària de Reis no ha pogut comptar amb la tradicional gala i el sopar en què es donen a conèixer els noms dels guanyadors dels dos guardons, concedits per l'editorial Destino, pertanyent al grup Planeta.

Tàndem, en paraules de Maria Barbal, és una història sobre la felicitat que té com a protagonistes un home i una dona que es donen l'oportunitat de recomençar i «viure plenament». El lunes nos querrán narra la història de dues amigues que creixen a la perifèria d'un barri i que veuen com la procedència, el sexe o la classe social els condicionen la llibertat.

Tant Barbal com El Hachmi van presentar les obres amb títol fictici -Cançó de Solveig en el cas de la primera i Instrusas en el cas de la segona-amb un pseudònim.

Els lectors podran trobar els llibres premiats a les llibreries el pròxim mes de febrer. L'obra de Barbal, Tàndem, es publicarà el 3 de febrer en català i el 17 de febrer en castellà. El lunes nos querrán es publicarà el 10 de febrer en versió catalana i castellana.

Maria Barbal va explicar que la novel·la parteix de quan un home i una dona es coneixen i prenen consciència «de tot el que els té atrapats» i lluiten per recuperar l'espontaneïtat. L'autora va subratllar que la novel·la explora la capacitat humana de desterrar la rutina i deixar-se portar per la vida: «Potser pedalejaran junts i formaran un tàndem», va assenyalar l'autora, que situa la història a la Barcelona actual.

L'escriptora va assegurar que feia anys que no participava en cap premi, però que està feliç d'haver-se presentat al Josep Pla i va dedicar el guardó a la seva família i amics que «han patit molt últimament». Nascuda a Tremp el 1949, Maria Barbal es va donar a conèixer amb la novel·la Pedra de tartera a mitjans dels 80, que va obrir un cicle novel·lístic amb el Pallars com a punt de referència. També és autora d'altres novel·les d'èxit com País íntim, En la pell de l'altre o A l'amic escocès.

Najat El Hachmi va assegurar ahir en recollir el premi que la novel·la versa sobre dues amigues que viuen en «la perifèria de la perifèria». L'autora va afegir que són dues joves de famílies musulmanes que viuen en un barri que «condiciona les seves vides i ho tenen tot en contra per conquistar aquesta llibertat», creuades per múltiples condicionants. Va dedicar el premi a totes les dones que viuen en unes circumstàncies en les quals aquesta llibertat sembla llunyana i va destacar que hi ha possibilitats de tirar endavant: «No hi ha vida digna sense llibertat», va subratllar.

El Hachmi (Beni Sidel, Marroc, 1979) es va traslladar als 8 anys a Vic, on es va criar, ha estat mediadora i tècnica d'acolliment, i ha publicat llibres com L'últim patriarca, La caçadora de cossos o La filla estrangera.

Maria Barbal rebrà per aquest guardó una dotació de 6.000 euros mentre Najat El Hachmi s'endurà els 18.000 euros amb els quals està dotat el Premi Nadal.