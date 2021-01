«Martin Eden», millor pel·lícula del 2020 per la crítica gironina

La pel·lícula italiana Martin Eden és la millor de les estrenades a les sales de cinema de Girona el 2020, segons la crítica gironina. El film de Pietro Marcello és el més votat en la trentena edició de la tradicional votació del Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona en aquest estrany any cinematogràfic en què, tot i que a causa de la pandèmia moltes pel·lícules s'han estrenat directament a les plataformes, l'organització ha volgut mantenir les regles tradicionals que limiten l'elecció només als títols vistos en sala de cinema, per reivinidcar-les com el millor espai on gaudir de l'experiència cinematogràfica.

Martin Eden, vencedora amb 37 punts, ha estat una de les triomfadores del circuit de festivals dels darrers mesos, amb reconeixements a Venècia i nominacions als Premis de Cinema Europeu. La segueix de prop (amb 33 punts), Under the skin, una pel·lícula de Jonathan Glazer protagonitzada per Scarlett Johansson amb una vida comercial tan insòlita com el mateix film: es va produir el 2013 però no es va distribuir als cinemes espanyols fins al 2020.

En les primeres cinc posicions de la llista hi apareixen dues pel·lícules de producció catalana: el debut cinematogràfic de Núria Giménez amb My mexican Bretzel (tercera 22 punts) i Josep (cinquena amb 17 punts), l'elogiada cinta d'animació sobre el dibuixant Josep Bartolí i el seu pas pel camp de concentració d'Argelès durant la Guerra Civil.

El top 5 el completa Vitalina Varela del portuguès Pedro Costa (en quarta posició amb 21 punts).