Els Museus Dalí perden un 82% dels visitants per l'impacte de la pandèmia

Els tres Museus Dalí tanquen un any per oblidar amb un 82% menys de visitants que el 2019 a causa de la pandèmia, que ha condicionat tant el temps d'obertura -menys de la meitat del que és habitual- com l'aforament i la mobilitat, un factor clau per uns equipaments que són un dels grans reclams turístics de la demarcació.

Després de superar el milió de visites anuals -l'any 2019, 1.060.364-, durant el 2020, el triangle dalinià ha registrat 190.213 visitants, un descens clarament atribuïble a la situació sanitària, ja que a causa de les mesures restrictives els tres centres han obert un 55% menys de dies que l'any anterior i al 30% de la seva capacitat. De fet, a causa de les restriccions actuals, la Fundació Dalí va tancar els museus després de Reis i no preveu reobrir-los fins Setmana Santa, «si les condicions epidemiològiques ho permeten».

Com és habitual, el gruix dels visitants, 123.062, se l'ha endut el Teatre-Museu Dalí de Figueres, que en els sis mesos i mig que ha estat obert ha rebut un 85% menys d'afluència de públic que el 2019. Al castell de Púbol, que ha obert quatre mesos, el descens ha estat del 78%, amb 18.225 visites, mentre que durant els cinc mesos que ha estat visitable, 48.926 persones (un 69% menys) han passat per la casa de Portlligat.

La davallada de visitants també ha tingut un clar impacte en les arques de la Fundació, que ja fa mesos que alerta de les pèrdues que li genera la pandèmia. Els ingressos de taquilla han caigut un 83% respecte el 2019, un punt més que les entrades venudes perquè la institució va ampliar les gratuïtats fins als 14 anys i les va fer extensives al personal implicat en la crisi sanitària.

Per procedència, la proporció de visitants es manté en relació als anys anteriors. Els tres orígens principals són de nou França (32%), Catalunya (24%) i la resta de l'Estat (20%). Pel que fa als grups, destaca la davallada dels procedents de Rússia, ja que la situació ha fet impossible viatjar en aquesta modalitat.

Tot i les xifres, la Fundació Dalí considera que l'obertura dels museus, que s'ha adaptat a l'evolució de la pandèmia, «ha complert les expectatives dels visitants, que han valorat positivament la seva experiència artística i han agraït les estrictes mesures anticovid adoptades», segons una enquesta realitzada pel Grup de Recerca del Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme de la Universitat de Girona.

Pel que fa a les exposicions dutes a terme el 2020, sobressurt la mostra Salvador Dalí. Magic art celebrada a Moscou, que va rebre 500.000 visitants en menys de tres mesos, fins que el coronavirus en va precipitar el tancament. La primera exposició multimèdia immersiva de l'artista empordanès, Dalí. L'enigma sense fi, «ha estat acollida amb molt d'èxit» als Baus de Provença «malgrat les restriccions imposades per les autoritats franceses», segons la Fundació, i està previst que el 29 de gener arribi als Ateliers de Lumières de París.

Al Teatre-Museu Dalí s'hi han pogut veure dues noves propostes expositives -Dalí: el surrealisme soc jo! Paisatges fora del temps durant l'estiu de 2020 i una presentació de l'obra Galarina coincidint amb els 500 anys de la mort de Rafael Sanzio-, mentre que el Castell Gala Dalí ha acollit Gala/Dalí/Dior: d'art i de moda.

Durant el confinament, la Fundació Dalí també va posar en marxa una renovada visita virtual al Teatre-Museu figuerenc en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès), basada en una tecnologia innovadora, que ha rebut 780.200 visites i «una valoració molt positiva».