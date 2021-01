Francesc Soler (Tarragona? 1645?- Girona 1688), mestre de capella a la Catedral de Girona entre 1682 i1688, serà el protagonista del tradicional concert de Nadal de Música Antiga de Girona, que se celebra demà a les 7 de la tarda.

A causa de la pandèmia, la cita nadalenca a l'auditori de La Mercè tindrà lloc amb entrada gratuïta -i aportacions voluntàries-, però cal inscripció prèvia per assistir-hi, i l'organització ha hagut de prescindir de l'habitual acte per presentar el repertori.

Al concert, Música Antiga de Girona interpretarà obres de Soler, un compositor del barroc central gironí, a quatre veus solistes amb acompanyament de baix continu. «Els sis anys de la seva activitat entre nosaltres van ser fructífers: va compondre molt i va millorar notablement les condicions de treball de la capella de música», detalla l'entitat. En aquest sentit, cal considerar Soler com l'impulsor de la capella de música de la seu, perquè va aconseguir un espai per a la seva activitat i estances per assajar i probablement guardar els instruments, a més de posar en marxa l'arxiu musical del capítol.

La data més significativa de la seva etapa gironina va ser el setge francès de 1684, el fracàs del qual s'atribueix, segons la llegenda, a la intervenció de Sant Narcís. Per celebrar-ho, mesos després Soler va estrenar unes Completes a 15 veus.