Premi a l'«ull que tot ho veu» d'Edgar Massegú en un concurs solidari

L'obra Google Eye, de l'artista Edgar Massegú,ha rebut el primer premi del concurs internacional Miradas promogut per la Fundació Matilde Tamayo d'Art Contemporani i Hamila Health Foundation, especialistes en oftalmologia. La puntuació s'ha obtingut a través de la votació d'un jurat format per dos oftalmòlegs, sis patrons de les fundacions i els artistes participants d'arreu del món. Les 30 obres que han obtingut la millor puntuació participaran en diferents exposicions, essent la primera a l'hotel Eurohotel Gran Via Fira de Barcelona.

Els fons recaptats en la participació al concurs van destinats a recuperar la visió de les persones amb dèficit visual total o parcial, una iniciativa que vol ser un homenatge a Li Wenliang, l'oftalmòleg que va tractar d'alertar sobre el brot de coronavirus al desembre a la ciutat de Wuhan.

L'obra premiada té una clara relació amb la mirada humana, explica l'artista, que té una casa museu a Sarrià de Ter. Google Eye és una obra realitzada durant el confinament «on es manifesta una clara denúncia al control a la que estem sotmesos els ciutadans. L'ull que tot ho veu, que vigila, que controla i que, en conseqüència, priva de llibertat», detalla Massegú sobre aquesta escultura de 160 x 70 x 10 cm on predomina el ferro i l'alumini i que en aquests moments penja del balcó de la casa museu atenta als moviments dels veïns.