Hostalric és l'escenari d'una nova sèrie de Netflix

Hostalric s'ha convertit en l'escenari d'una sèrie de Netflix.

El castell ha acollit la gravació de diferents escenes de la continuació de La Catedral del Mar. Es tracta de Los herederos de la Tierra, una producció basada en les cèlebres novel·les d'Ildefonso Falcones.

Que està dirigida per Jordi Frades i que un cop estrenada en exclusiva en aquesta plataforma també es podrà visualitzar a Televisió de Catalunya i a Atresmedia.

Al castell d'Hostalric, segons informa l'ajuntament, s'hi ha rodat diverses escenes durant dos intensos dies de gravació i després d'una setmana de preparatius i decoració d'espais com la galeria a prova de bombes, l'espai del Cavaller, els menjadors i la taverna.

El rodatge ha portat al municipi un equip de més de 200 persones i la productora -Diagonal TV- ha expressat el seu agraïment per les facilitats i l'acollida rebuda per part de l'Ajuntament i per les característiques de l'espai.

Marta Roura, regidora de Turisme i Patrimoni, valora molt positivament el rodatge d'aquesta producció a Hostalric i explica que "una de les nostres principals línies de treball en matèria de promoció turística és atraure a Hostalric noves produccions de pel·lícules, videoclips, sèries o espots publicitaris que ens ajudin a posicionar-nos arreu del territori i consolidar la nostra marca turística a través de tots els nostres actius patrimonials". En aquesta línia, el pròxim mes de febrer és previst que el recinte emmurallat d'Hostalric també aculli un nou rodatge audiovisual.

A banda d'Hostalric, aquesta sèrie també s'haurà rodat a la ciutat de Girona, a Canet d'Adri i Peratallada.

A principis de desembre es va fer el càsting a la Casa de Cultura de Girona, on hi ha van assistir centenars d'aspirants