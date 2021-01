El músic i productor Lluís Costa publica «Viatge a la immensitat»

Luw, el projecte musical del músic i productor saltenc Lluís Costa, publica divendres el disc Viatge a la immensitat (LCB Music). Afectat, com tot, per la pandèmia i preestrenat a l'estiu en el cicle de concerts Notes al parc de Girona, el disc conserva aquella manera d'entendre la música en un format personal i artesanal, ja que el mateix Costa ha tocat i enregistrat la majoria dels instruments al seu propi estudi de gravació Soundclub Studio. Els temes, de creació pròpia, recullen totes les influències músicals que el músic ha absorbit des de petit, amb sons acústics i elèctrics.

Un exemple n'és Mil planetes, el primer single i videoclip, que va veure la llum fa un parell de setmanes i que narra una història d'amor intergalàctica inspirada en l'odissea espacial de Bowie.

Costa, l'ànima darrera de Luw, porta un llarg bagatge al món de la mu?sica, acompanyant en directe i produi?nt a artistes com Adrià? Puntí, Kitsch, Costa 59, Xebi SF, Pulpopop, entre molts altres. També ha estat membre fundador de Psychoine amb Jose Domingo i al seu estudi de gravació? tambe? ha enregistrat per Rosario o Sílvia Pérez Cruz. Ha compartit escenari amb Iggy Pop, col·laborat amb Maria del Mar Bonet i ha estat reconegut com un dels millors guitarristes del país.