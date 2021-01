El Neu! ajorna dos concerts d'aquest cap de setmana i manté els de Nico Roig

El Neu!, el Festival no internacional de música i altres arts de Girona, reprograma per al març dos dels concerts previstos per aquest cap de setmana a causa de les restriccions de mobilitat, però manté el doblet de Nico Roig aquest diumenge a l'Auditori de la Mercè.

El festival encetarà així la setena edició amb la doble sessió de Roig -actuarà a les 5 i a les 8-, que proposa un espectacle de 360 graus amb so binaural (tridimensional) per presentar el seu darrer disc Yo siempre sueño que sí, publicat el mes d'abril durant el confinament. El públic, amb auriculars, se situarà al voltant de la banda en un espectacle que s'estrena a Girona.

A causa de les limitacions derivades de les restriccions de mobilitat, l'organització ha decidit ajornar els altres dos concerts d'aquest cap de setmana: el de Tona Gafarot, previst pel 15 de gener, i el de Lorena Álvarez, que s'havia de celebrar el dia 16. La presentació del nou disc de Tona Gafarot ja té nova data i tindrà lloc el 4 de març, també a la sala La Planeta. Es farà la devolució de les entrades als compradors i ja es poden adquirir els tiquets per a la nova data. El festival busca una nova data per a l'actuació de l'asturiana Lorena Álvarez en el què serà el seu debut a Girona.

Malgrat les restriccions actuals que limiten l'afluència de públic als espectacles, l'organització del Neu! ha decidit mantenir la seva programació «amb la certesa que la cultura és segura i per donar suport al sector cultural». Així, tota la programació del segon cap de setmana del festival, per ara, es manté com estava previst.

El festival continuarà el següent cap de setmana amb l'actuació de b1n0 (acompanyats per Núria Graham, PHOAC, Adriano Galante de Seward), el proper 23 de gener a l'Auditori de Girona; i un concert en acústic de Mazoni, repassant en acústic els seus grans èxits, el 24 de gener a La Mercè, que ja ha esgotat les entrades.