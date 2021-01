El rodatge de la continuació de «La catedral del mar» entra al castell d'Hostalric

El castell d'Hostalric ha acollit aquests dies el rodatge de la sèrie Els hereus de la terra, la continuació de l'adaptació televisiva del best-seller La catedral del mar. Hostalric és, juntament amb altres punts de les comarques gironines com la ciutat de Girona o Peratallada, una de les localitzacions de la nova superproducció de televisió basada en la novel·la històrica d'Ildefonso Falcones, que s'estrenarà mundialment a Netflix durant aquest any.

Després d'una setmana treballant en els preparatius i l'ambientació d'algunes de les estances del castell, el monument ha acollit dos intensos dies de gravació en espais com la galeria a prova de bombes, l'espai del cavaller, els menjadors i la taverna en què ha treballat un equip d'unes 200 persones.

La regidora de Turisme i Patrimoni d'Hostalric, Marta Roura, valora molt positivament el rodatge d'aquesta producció al municipi i explica que una de les principals línies de treball en matèria de promoció turística per part del consistori és «atraure a Hostalric noves produccions de pel·lícules, videoclips, sèries o espots publicitaris que ens ajudin a posicionar-nos arreu del territori i consolidar la nostra marca turística a través de tots els nostres actius patrimonials».

En aquesta línia, al febrer està previst que el recinte emmurallat d'Hostalric també aculli un altre rodatge audiovisual.

La sèrie és una coproducció de Diagonal TV, Netflix, Televisió de Catalunya i Atresmedia ambientada a la Barcelona de la baixa edat mitjana, el 1387. A més de les terres gironines, on la productora buscava fins a 500 figurants, també es roda a la capital catalana i diversos escenaris de la província de Tarragona.

S'estrenarà exclusivament a la plataforma de continguts durant dotze mesos, després dels quals també estarà disponible per a Atresmedia i Televisió de Catalunya durant un trimestre, segons va informar Netflix en anunciar el projecte.

Dirigida per Jordi Frades, la sèrie compta amb actors com Yon González, Elena Rivera, Rodolfo Sancho, Michelle Jenner, Maria Rodríguez o Pere Arquillué al repartiment. També hi apareixeran Manel Sans, Mercedes León, Bruna Cusí i Natàlia Sánchez, entre altres intèrprets.

Narrarà en vuit capítols de 50 minuts la història d'Hugo Llor, un noi de dotze anys que passa la major part del temps al carrer somiant convertir-se en un artesà constructor de vaixells. La vida d'Hugo no serà fàcil, però comptarà amb el suport i la protecció d'un ancià molt respectat, Arnau Estanyol, que era el protagonista de La catedral del mar.