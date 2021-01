Baltasar publicarà «Mamut» el 10 de març

L'escriptora Eva Baltasar publicarà el 10 de març Mamut, una novel·la protagonitzada per «una dona arcaica atrapada en la vida moderna», segons l'editorial Club Editor. La novel·la tanca l'exitosa trilogia que va començar amb Permagel i va continuar amb Boulder.

Club Editor ha explicat que la protagonista de Mamut viu a la ciutat, on signa contractes per viure i vol tenir un fill i no es fa amb homes, i només desitja quan ovula, fins que canvia d'hàbitat i esdevé la mestressa d'un mas completament aïllat. Com explica l'editorial, en aquesta novel·la hi ha el forestal, el pastor, gent que va a peu, la solitud i les bèsties que t'alimenten o t'amenacen i així aprèn a viure sense intermediaris.

Entre les primeres novetats de l'any, l'editorial barcelonina ja ha publicat Guàrdia i Poemes de Nikos Kavadias i a continuació té previst treure Cartes a l'Anna Murià de Mercè Rodoreda, el 3 de febrer. La publicació recull 20 cartes que l'autora de La plaça del Diamant va enviar a l'única amiga amb qui va intimar gràcies a l'exili.

Després vindran Aliment, de Martí Sales, el 17 de febrer, i Aquesta puta tan distingida, de Juan Marsé, traduït al català per Martí Sales, el 24 de març.