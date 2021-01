Els empordanesos Fetus canten a Jaume Arnella al nou LP Sota, cavall i rei, que es publicarà el 19 de febrer. Aparcant provisionalment els temes propis, al nou disc aposten per «accelerar i distorsionar el cançoner» d'Arnella en un homenatge que vol defugir la nostàlgia.

Fetus, que veu el músic i folklorista com «una baula imprescindible per entendre com la cançó popular ha perviscut i ha transmutat fins arribar als nostres dies», revisita en clau punk de garatge un repertori que canta al bon vi i al vent de la carena, al Comte Arnau de Verdaguer, al Fèlix de Ramon Llull o al darrer viatge del maqui Quico Sabaté, protagonista del primer avançament del disc, Romanço de Quico Sabaté.

Per al disc, que està produït per Joan Colomo, Adrià Cortadellas (veu i guitarra), Telm Terradas (baix) i Adrià Jiménez (bateria) compten també amb la guitarra de Jordi Anticó i les tecles de Guille Caballero.

Sota, cavall i rei es presentarà oficialment el 20 de març.