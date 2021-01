Netflix promociona «Hache» amb la imatge dels jardins de Marimurtra

L'encantador templet d'inspiració clàssica dedicat al botànic Carl von Linné i l'espectacular penya-segat sobre el qual es despengen els jardins de Marimurtra de Blanes són la imatge escollida per Netflix per arrencar el tràiler amb què anuncia l'estrena de la segona temporada de la sèrie Hache d'aquí a menys d'un mes.

La plataforma audiovisual ha avançat aquesta setmana noves imatges de la sèrie protagonitzada per Adriana Ugarte i també ha començat a circular a la xarxa un tràiler d'aquesta producció, que estrenarà el pròxim 5 de febrer. Entre les imatges escollides per promocionar el retorn de la sèrie hi ha les que es van rodar al jardí blanenc, una de les localitzacions de la segona entrega juntament amb Figueres i una finca privada del paratge de Castell, a Palamós.

La nova tanda d'episodis d'aquesta ficció original de la plataforma arriba més d'un any després del llançament dels primers episodis, el novembre del 2019. Inicialment, Netflix havia anunciat que la segona temporada arribaria durant el 2020, però evidentment la pandèmia va alterar els plans de la companyia.

La sèrie, que està inspirada en fets reals, retrata el tràfic d'heroïna a la ciutat de Barcelona de principis dels anys 60. Els nous capítols comencen un any després del final de la primera entrega. Ara, Hache (Adriana Ugarte) ha de convèncer el gàngster Lucky Luciano que ella pot fer-se càrrec del negoci de l'heroïna de Barcelona i demostrar a tothom que és capaç de prendre les decisions que s'esperen d'un cap.

Creada per Verónica Fernández i dirigida per Jorge Torregrossa (La vida inesperada, Fariña, Velvet Colección) i Fernando Trullols (El barco pirata), la sèrie torna a comptar amb actors com Eduardo Noriega, Marc Martínez, Pep Ambròs i Ingrid Rubio.

A aquests intèrprets s'hi sumen ara noves incorporacions, com Anna Moliner, que interpreta el personatge de Mirta; l'actor olotí Marcel Borràs, que dona vida a Ventura, i Samuel Viyuela, que es converteix en Mateo, el germà d'Hache.

a la barcelona dels anys 60. La sèrie, inspirada en fets reals, retrata el tràfic d'heroïna a la capital catalana durant la dècada dels 60. 1 Adriana Ugarte amb Marcel Borràs, una de les noves incorporacions.

2 El templet de Linné, la primera imatge del tràiler.

3 Anna Moliner també se suma a l'elenc. F