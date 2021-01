La MACCA inclourà una nit dedicada a la pintura i l'animació

Una nit dedicada a la l'animació i la pintura és la primera proposta que la MACCA, la Mostra d'Animació i Curtmetratges de Cassà de la Selva ha fet pública de la programació d'enguany. La cita cassanenca amb l'animació no s'atura tot i la pandèmia i preveu celebrar la seva 21a edició durant la primera setmana de febrer.

A l'espera de fer públiques totes les activitats, l'organització ja ha anunciat que la MACCA començarà el divendres 5 de febrer amb una nit per a acostar-se al món de l'art d'una manera divertida i participativa a través del cinema d'animació. Engegarà la sessió la projecció de Ruben Brandt, col·leccionista (Milorad Krstic, 2018), una joia del cinema d'animació recent que barreja gèneres i referències pictòriques com el cinema negre i d'atracaments, Hitchcock, l'expressionisme alemany o el surrealisme. Per complementar la sessió, el Cineclub convoca un concurs de recreació de pintures famoses, seguint l'exemple que va engegar diversos museus durant la passada primavera i que es va fer popular arreu del món en el primer confinament de la pandèmia. Les fotografies es poden enviar al correu correcurts@gmail.com? fins al dimecres 3 de febrer.

Ben aviat el Cineclub Vuitimig detallarà la resta de la programació, que inclourà gairebé tots els ingredients clàssics de la mostra, així com algunes novetats. De la mateixa manera que la MACCA segueix endavant en les seves dates habituals, el Cineclub Vitimig també manté la programació d'altres activitats, com les sessions del Cicle Gaudí. Les properes seran el diumenge 24 de gener amb Uno para todos i el 21 de febrer amb La boda de Rosa.