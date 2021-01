El Tribunal Suprem sentencia a favor d'Aragó en el litigi pels béns de Sixena

El Tribunal Suprem ha posat fi a anys de litigis i disputes entre Catalunya i Aragó per la propietat de les obres del monestir de Sixena. El ple del Civil de l'alt tribunal ha ratificat les sentències del jutjat de primera instància i de l'Audiència Provincial d'Osca per les quals es declarava «nul·la de ple dret» la compravenda (realitzada el 1983, 1992 i 1994) dels béns entre la Generalitat i el MNAC i les monges del monestir. Sentències contra els quals el Museu de Lleida, el MNAC i la Generalitat havien interposat recursos de cassació davant el Suprem. L'alt tribunal no comparteix exactament el raonament d'aquestes sentències, però arriba a la mateixa conclusió i les obres es quedaran on són, a Sixena, descartant que tornin a Catalunya.

Hi van arribar de forma precipitada el 2016 i el 2017. Precipitada perquè es tractava d'obres catalogades (i per tant protegides per la llei catalana de patrimoni), i precipitada perquè no és aconsellable (ni habitual) moure peces amb tants segles sense esperar una sentència ferma.

I poc ortodoxa, també, perquè les 45 del Museu de Lleida van sortir requisades per la Guàrdia Civil després d'un gran desplegament i sota l'empara de l'article 155. Va ser el desembre de 2017; abans, al juliol de 2016, el MNAC va decidir lliurar de motu proprio les 53 que custodiava, menys valuoses que les de Lleida.

Un cop coneguda la sentència, el Departament de Cultura va afirmar que quan acabi l'anàlisi jurídica «decidirà les accions que cal emprendre, sempre motivades per la protecció i la difusió del patrimoni artístic i va expressar la «preocupació» pel «greu precedent» que suposa i que pot provocar una «allau de reclamacions».