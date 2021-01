Els Ocine Girona tampoc obriran cada dia de la setmana La nova novel·la de Jaume Cabré es publicarà el 7 d'abril

Els cinemes Ocine Girona tancaran parcialment les properes setmanes, com ja fan altres sales gironines com l'Ocine Platja d'Aro o els Cat Cinemes de Figueres. El multisales va anunciar ahir que per adaptar-se a les noves restriccions i a causa de l'afluència actual d'espectadors, ha decidit tancar els dilluns i els dimarts.

Els dimecres i els dijous seguirà oferint dues sessions entre les 16.30 i les 19.30 com es va anunciar la setmana passada i els divendres, dissabtes, diumenges i festius, tres sessions entre les 15.30 i les 20.00.

La nova novel·la de Jaume Cabré (Barcelona, 1947) es titularà Consumits pel foc i arribarà a les llibreries el 7 d'abril, editada per Proa. El volum, que es publicarà deu anys després de Jo confesso, se centra en l'Ismael, un professor de llengua i literatura que es veu implicat en una situació límit després d'una trobada amb una antiga coneguda.

Cabré és un dels referents de la literatura catalana contemporània i les seves obres superen les 100 traduccions. Destino publicarà la traducció al castellà el mateix dia.