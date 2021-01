Quaranta-quatre experts en gestió pública, museografia, educació i comunicació proposen potenciar la singularitat del Museu del Joguet de Figueres per adaptar l'equipament a les noves circumstàncies derivades de la pandèmia. El Grup de Treball de la Fundació del Museu ja ha tancat el seu informe i una de les principals aportacions és apostar per rellançar l'equipament fent valdre els seus trets diferencials en el panorama museogràfic nacional i internacional, ja que es tracta d'un museu de la història i la cultura del joguet, únic a Catalunya i a Espanya, per l'abast de la seva col·lecció i instal·lacions, i té pocs equivalents en altres països. També es proposa personalitzar el centre en la figura del seu fundador, com a Museu del Joguet de Catalunya – Col·lecció Josep Maria Joan Rosa, i intensificar-ne la dimensió digital i l'actualització de la col·lecció.

L'informe del Grup de Treballserà presentat en una pròxima reunió d'aquest òrgan de govern. Entre les conclusions de les 106 propostes que figuren en l'informe, destaquen l'impuls de noves formes de patrocini, mecenatge i col·laboració amb altres museus i centre culturals, empreses i universitats; actualitzar la col·lecció amb jocs i joguets dels darrers vint anys o accentuar la dimensió social i educativa de l'equipament.