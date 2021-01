El concert de Valery Gergiev, un dia abans del previst

Ibercamera avança un dia l'actuació a l'Auditori de Girona del director Valery Gergiev i l'Orquestra Simfònica del Mariinsky de Sant Petersburg, prevista per diumenge 24 de gener. La suspensió de dos concerts pel tancament d'auditoris a Alacant ha obligat l'organització a «reestructurar la gira per poder complir amb el compromís adquirit pel mestre Gergiev i Ibercamera» amb el públic gironí. El concert tindrà lloc dissabte 23, amb un programa modificat per adaptar-lo al format sense entreacte i en dos passis (a les 5 i a les 8) per les limitacions d'aforament.