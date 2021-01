'Adú', de Salvador Calvo, lidera amb 14 nominacions la travessa dels Goya

'Adú', una història d'immigració dirigida per Salvador Calvo, amb un total de 14 nominacions inclosa la de millor pel·lícula, encapçala la travessa de favorits a la 35 edició dels Premis Goya, que se celebraran a Màlaga el pròxim 6 de març.

La segueixen de prop 'Akelarre', de Pablo Agüero, i 'Las niñas', opera prima de Pilar Palomero, totes dues amb nou nominacions. El premi a millor pel·lícula li ho disputaran 'Adú', 'Ane', de David Pérez Sañudo, 'La boda de Rosa', de Icíar Bollain, 'Las niñas' i 'Sentimental' de Cesc Gay.

Dani Rovira i Ana Belén (Goya d'Honor 2017), han estat els encarregats de revelar la llista de finalistes en les 28 categories, en un acte aquest matí en la seu de l'Acadèmia de Cinema.

Icíar Bollain, per 'La boda de Rosa'; Isabel Coixet, per 'Nieva a Benidorm'; Salvador Calvo, per 'Adu', i Juanma Baix Ulloa, per 'Baby', han estat nominats al Premi Goya a la millor direcció.

Mario Casas, pel seu treball en 'No matarás'; Javier Cámara, per 'Sentimental'; Ernesto Alterio per 'Un mundo normal' i David Verdaguer, per 'Uno para todos', han estat els actors nominats al Premi de millor actor protagonista en la 35a edició dels Premis Goya.

Amaia Aberasturi, per 'Akelarre'; Patricia López Arnáiz, per 'Ane'; Candela Peña, per 'La boda de Rosa', i Kiti Manver, per 'El inconveniente', són les quatre actrius que es disputaran el guardó a la millor actriu protagonista.

'El agente Topo' (Xile) 'El olvido que seremos' (Colòmbia), 'La llorona' (Guatemala) i 'Ya no estoy aquí' (Mèxic) són les pel·lícules nominades al Premi Goya a millor pel·lícula iberoamericana.



Sense públic

La gala dels 35 Premis Goya se celebrarà, "si res ho impedeix", el 6 de març a Màlaga, com estava previst, però "de forma continguda i responsable", per la qual cosa només assistiran els nominats i les persones que lliurin els premis i que participin en la cerimònia.

Així l'ha anunciat aquest dilluns el president de l'acadèmia, Mariano Barroso, abans de l'inici de l'anunci de les nominacions als Goya. "És la nostra responsabilitat preparar els Goya, però entenem que de manera diferent i responsable", ha assegurat Barroso, que ha precisat que es manté Màlaga com a seu principal -en el Teatre Soho- i València -en el Palau de les Arts- per a celebrar l'Any Berlanga, com a seu secundària i on es lliuraran dos premis. No obstant això se suspèn la connexió prevista amb Madrid, en un acte que s'anava a celebrar en el Teatre Principe Pius.

Barroso ha volgut agrair en aquest any tan complicat en el qual tots els sectors, inclòs el cinema, estan patint molt i s'han perdut moltes vides, l'esforç que ha realitzat la Junta Directiva de l'acadèmia per a poder mantenir la celebració dels Goya. Per a poder fer-ho s'ha decidit reduir el risc el màxim possible i d'aquí els canvis respecte a la gala inicialment organitzada.

Tots els assistents es realitzaran en els dies previs una prova PCR i a més no hi haurà cap mena de festa. "L'Acadèmia de cinema desautoritza expressament qualsevol festa relacionada amb els Goya", ni abans ni després de la gala de lliurament, ha afirmat Barroso.

Els presentadors de la gala, Antonio Banderas i María Casado, oferiran el dia 26 de gener una roda de premsa en l'Acadèmia de Cinema per a explicar com es desenvoluparan aquests Goya "diferents i responsables". "Demanem la comprensió i la complicitat de tots perquè aquests Goya siguin únics i inoblidables", ha finalitzat el president de l'Acadèmia de Cinema.