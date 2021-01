Mor Joan Eloi Vila, guitarrista col·laborador de Buenafuente

El músic Joan Eloi Vila va morir ahir diumenge, segons va fer públic a les xarxes socials la productora El Terrat, lligada a Andreu Buenafuente. El guitarrista va tenir una dilatada carrera en què va acompanyar, entre d'altres, artistes consagrats com Jimmy Page, Joan Baptista Humet i Joaquín Sabina, en les seves gires. En els programes d'Andreu Buenafuente, a part de tocar, mantenia diàlegs de vegades d'allò més surrealistes amb el presentador i humorista.

A la televisió va començar a treballar amb Andreu Buenafuente com a integrant de la banda de el programa Sense títol. Uns anys després també va actuar en altres programes de la productora El Terrat com La cosa nostra. Vila va acompanyar Buenafuente tant en programes a Antena 3 com en el seu pas a La Sexta. Entre altres, va participar en programes especials com Com superar el cap d'any amb Berto Romero i Ana Morgade i Bona nit i Buenafuente.

Joan Eloi Vila va fer també un disc en solitari, 40 anys i un dia.