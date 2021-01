Cataloguen el fons bibliogràfic de la farmàcia de l'antic Hospital de Santa Caterina

La Delegació de la Generalitat a Girona, el Museu d'Art i la Biblioteca Carles Rahola començaran aquesta setmana la catalogació del fons bibliogràfic de la farmàcia de l'antic Hospital de Santa Caterina. Des de la biblioteca s'executarà tot el procés tècnic de catalogació per tal que el fons estigui disponible per a la consulta. Mentrestant també es faran tasques de conservació preventiva per tal de protegir els 300 documents que hi ha.

Quan s'hagi acabat la descripció de cada un dels exemplars, el fons serà accessible des del catàleg de biblioteques públiques ARGUS i permetrà posar-lo a disposició dels usuaris i investigadors. La farmàcia històrica compta amb documents d'entre els segles XVIII i XX i és propietat del Museu d'Art de Girona.

Quan s'hagi acabat tot el procés de catalogació, els exemplars es conservaran a l'arxiu administratiu de la Generalitat a Girona, que està ubicat a l'antic Hospital de Santa Caterina.