El film «Adú», una producció del gironí Edmon Roch, encapçala les nominacions als premis Goya

«Sabíem que podia haver-hi nominacions, però no t'esperes mai que et toqui la grossa», bromejava ahir el productor gironí Edmon Roch sobre el film Adú, la producció que lidera la llista de candidatures als premis Goya. La producció de Roch opta a tretze premis, entre ells el de millor pel·lícula, millor direcció i millor guió, tots dos treballs de Salvador Calvo. Per Roch, després d'un gran recorregut a les sales, on va ser la segona pel·lícula més taquillera de l'estat i la distribució de Netflix per tot el món, «és una alegria que pràcticament tot l'equip estigui nominat». «S'ha valorat que una pel·lícula així no la fa una sola persona», assenyala sobre aquesta història sobre el drama migratori que interpreten Luis Tosar i Ana del Castillo.

A Adú, que torna als cinemes, aquest mateix divendres, la segueixen la també coproducció catalana Las niñas, de Pilar Palomero, i Akelarre, de Pablo Agüero, que optaran a nou estatuetes cadascuna. La boda de Rosa (8), de Icíar Bollaín, Black Beach (6), Ane (5) i Sentimental (5) completen les primeres posicions de candidates d'aquesta 35 edició dels premis Goya, que celebrarà la seva gala el 6 de març a Màlaga, com estava previst, però «de forma continguda i responsable» per la pandèmia de la Covid-19, per la qual cosa només hi assistiran els nominats i les persones que lliurin els guardons o que participin en la cerimònia, segons va explicar ahir el president de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, Mariano Barroso.