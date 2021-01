«Els hereus de la terra», entre cavalls, encens i mascaretes

Preparatius per al rodatge, just davant dels Banys Àrabs.

Preparatius per al rodatge, just davant dels Banys Àrabs. aniol resclosa

Cavalls, roba d'època i cotes de malla, però també mascaretes i pantalles protectores contra la transmissió de la covid a les cares d'actors i figurants i molt de zel per evitar l'accés de curiosos en el primer dia de rodatge de la sèrie Els hereus de la terra, la continuació de La catedral del mar, a Girona. La gravació de l'adaptació televisiva del bestseller d'Ildefonso Falcones, que s'estrenarà mundialment a Netflix, va arrencar ahir de bon matí a l'entorn de la catedral i la zona dels Banys Àrabs, on es va poder veure com enregistraven l'escena d'una processó.

Cavallers medievals, alguns dalt de cavalls, i un seguici religiós encapçalat per un bisbe aixoplugat sota un tàlem creuaven, entre el fum que deixava anar un encenser, el portal de Sobreportes cap al carrer Ferran el Catòlic fins aturar-se a l'alçada dels Banys Àrabs, on es barrava el pas de vianants i tafaners i l'equip de rodatge tenia instal·lada una carpa i dielements que necessitarà en els propers dies per seguir rodant, com estandards, escuts i llimoners.

Mentrestant, a uns metres de distància, a la plaça dels Jurats, seguien treballant en el muntatge d'un mercat medieval, amb parades de queviures, carros i saques.

La gravació ha començat en els mateixos escenaris que ja va fer servir la sèrie Joc de trons en la seva estada a Girona -en aquell cas, també amb un mercat, però instal·lat davant dels Banys Àrabs- i s'allargarà fins dijous. Entre d'altres espais, la producció té previst rodar també a l'interior de la Catedral.

La sèrie és una coproducció de Diagonal TV, Netflix, Televisió de Catalunya i Atresmedia ambientada a la Barcelona de 1387. Està dirigida per Jordi Frades i compta amb actors com Yon González, Rodolfo Sancho, Elena Rivera o Michelle Jenner.