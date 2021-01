El Pepe Sales només es rendeix davant Bukowski

El festival Pepe Sales de Girona només es rendeix davant Charles Bukowski, perquè tot i la situació sanitària «la cultura ha de resistir i continuar», assenyala Consol Ribas, de La Penyora Cultura. La cita d'art independent de Girona celebrarà a partir de dissabte i fins al 5 de febrer una catorzena edició en un format híbrid, ja que totes les activitats seran presencials -amb inscripció prèvia- però també es retransmetran en línia al web del festival, per pal·liar les restriccions d'aforament i un possible enduriment de les restriccions al sector cultural.

En aquest sentit, el director del festival, Lluís Llamas, reivindicava ahir un artista «que lliga molt amb el moment que vivim», perquè va ser «un treballador incansable» enmig de la gran depressió americana i «és un exemple de perseverança que representa la continuïtat del món de la cultura».

Aquest dissabte la programació arrencarà a La Mercè amb una mostra col·lectiva de 35 artistes inspirats en la vida i obra de l'escriptor. En cas que la sala d'exposicions quedi plena, l'organització ha instal·lat pantalles a l'exterior per poder veure les peces exposades i alguns dibuixos inèdits del mateix Bukowski cedits per la família. També hi ha prevista una performance d'Edgar Massegú i Libela que implicarà, segons l'artista, una màquina d'escriure i la mirada «voyeur» del públic per generar «un coit col·lectiu».

La programació seguirà diumenge amb el documental Born into this al Cinema Truffaut, espai que dimecres 27 també acollirà el tradicional festival de curtmetratges coordinat per Ester Bertran i en què participaran catorze realitzadors com Albert Serra, Paco Cavero o David Ruiz.

Per dimarts 26 hi ha previst a La Mercè un xou multidisciplinari amb espectacles inèdits inspirats en l'autor de La màquina de cardar o Factotum a càrrec d'artistes com la ballarina Sol Picó, el clown Marcel Tomàs, l'actor Martí Peraferrer o el grup El cigarrito de después.

A més d'un recital per conèixer millor també el vessant poètic de Bukowski, el festival també vol confrontar el context de l'autor amb la crisi actual. Per això hi haurà una jornada dedicada a la reflexió el dia 28 en què participaran, entre d'altres, l'editor, traductor i investigador de l'obra de Bukowski, Abel Debritto, «una de les pedres angulars del festival d'enguany», segons va recalcar Llamas.