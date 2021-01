Pol Guasch guanya el premi Anagrama amb «Napalm al cor»

El llibre Napalm al cor, del poeta Pol Guasch (Tarragona, 1997), ha guanyat el sisè Premi Llibres Anagrama de Novel·la, dotat amb 6.000 euros. Es tracta d'una distòpia situada en una geografia ambigua, protagonitzada per una parella de nois que han crescut en una zona militaritzada, marcats per unes condicions de vida precàries i per Guasch és «una exploració de la manera que tenim de crear identitats col·lectives sobre tot des d'espais de vulnerabilitat i opressió». Al març es publicarà en català i al maig o juny sortirà en castellà.