Cascai celebra els vint anys amb un debut al Teatre Municipal de Girona

Marcel Tomàs i Cascai Teatre obren aquest divendres la nova temporada del Teatre Municipal de Girona amb El comediant. Coincidint amb la celebració del seu vintè aniversari, Marcel Tomàs i Toni Escribano debutaran a l'equipament gironí, on fins ara no havien actuat mai. Ho faran amb un espectacle més que rodat, estrenat al festival Temporada Alta del 2017 i que, com és marca de la casa, juga amb l'humor, la música, el teatre d'objectes, la improvisació, la crítica i la poesia, seguint la millor tradició del cabaret. El fil conductor seran els petits flaixos de la vida d'un comediant que, tot i els entrebancs, no perd la capacitat de somiar.

També al Municipal, però diumenge, hi ha programada Solitudes, un muntatge que es va endur el premi Max al millor espectacle l'any 2018. Els bascos Kulunka Teatro reprenen l'esperit de la celebrada André y Dorine i, sense paraules, només amb el llenguatge de les màscares, s'endinsa en la vida d'un ancià que, des de la solitud, ja només desitja coses senzilles.

La Planeta alça el teló

Per la seva banda, la sala La Planeta de Girona també enceta aquesta atípica i incerta temporada divendres, amb l'arribada a Girona d'Elda & Daniel, el nou muntatge dels actors David Planas i Meritzell Yanes. Estrenat a Celrà en el darrer festival Temporada Alta, l'espectacle escrit i dirigit pel dramaturg gironí Llàtzer Garcia es podrà veure també dissabte i el dia 29 de gener.

El tàndem de Ventura es posarà a la pell d'una parella que, després d'anys de convivència, encara una conversa decisiva. Pensada inicialment per ser interpretada en tres estances d'una casa, la proposta s'ha reformulat per adaptar-se a la pandèmia, però preservant la proximitat amb el públic, perquè el petit grup d'espectadors se senti un voyeur en una nit de confessions insospitades.

L'estrena d'any a La Planeta inclou també el 24 de gener l'espectacle per a públic familiar Andròmines (Els tresors d'una nina de drap), de Samfaina de Colors. Amb els ingredients habituals de la companyia, la música, la rondalla i el joc, els petits espectadors compartiran espai de jocs, unes golfes, amb una petita nina.