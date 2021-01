Fita vist pels alumnes de l'escola Montjuïc, al Bòlit

El Bòlit del Pou Rodó acull la mostra Ara art: Domènec Fita, on s'exposen els treballs que han fet els alumnes de l'escola Montjuïc de Girona a l'entorn de l'artista gironí, mort el novembre passat. Organitzada amb la col·laboració de la Fundació Fita, l'exposició forma part de Petit Bòlit, una iniciativa per mostrar diferents projectes d'arts visuals desenvolupats per escoles del territori o projectes educatius singulars vinculats a la pràctica artística. En aquest cas, els treballs dedicats a l'extensa producció artística de Fita es podran veure fins al 14 de febrer.