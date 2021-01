L'associació F. Schubert aposta pels joves i per internacionalitzar la Schubertíada

L'associació Franz Schubert ha anunciat que inicia «un procés de refundació» durant el 2021 per «donar sortida a nous projectes» enfocats a reforçar el «pes institucional» de l'entitat. Així, l'associació ha establert com a prioritats el «suport al talent jove» i la internacionalització a través de la Schubertíada de Vilabertran.

L'entitat ha creat el premi Franz Schubert, que s'atorgarà a una persona que hagi fet una «contribució singular» al repertori shubertià i a un «jove talent» del camp de la interpretació musical per donar un impuls a la seva carrera. L'altra novetat serà un programa de beques per als músics joves, ja que l'entitat considera que la pandèmia ha suposat una «precarització» per aquest col·lectiu.

El premi Franz Schubert s'anunciarà durant el primer semestre de l'any. El jurat de la primera edició el formaran el membre del Quartet Casals, Jonathan Brown; el director general de SWR Classic, Johannes Bultmann, el director del Festival de Granada i del Ciclo de Lied a Madrid, Antonio Moral i la programadora artística del Konzerthaus Wien, Elisabeth Reischl.

Pel que fa a la internacionalització, l'entitat potenciarà la seva marca principal, la Schubertíada i farà difusió dels concerts que se celebren a Vilabertran a través de la xarxa de la Unió Europea de Radiodifusió (UER-EBU), gràcies al conveni amb Catalunya Música.

A més, l'Associació Franz Schubert també preveu potenciar l'Acadèmia de la Schubertíada, amb seu a Figueres, entre el 2021 i el 2023, perquè sigui un «punt de trobada» entre joves talents i músics consolidats i oferia cursos i formació al voltant de la interpretació de Schubert.

En la part pedagògica, l'Associació organitzarà el Curs Internacional de Lied, que aquest any arriba a la 25a edició.