El rodatge d'«Els hereus de la terra», a Vilabertran aquest febrer

Vilabertran serà l'escenari del rodatge, aquest febrer, de la nova producció de Diagonal TV per Netflix, Els hereus de la terra, basada en la novel·la d'Ildefonso Falcones. Justament la continuació de La catedral del mar s'està rodant aquests dies al Barri Vell de Girona, després d'haver passat també per Hostalric. Per aconseguir figurants, la productora organitza un càsting, amb totes les mesures de seguretat, divendres.

Cerca homes i dones de 25 a 65 anys «de tota classe i races» amb especial interès per persones d'origen marroquí, africà i dels països de l'Est, amb els cabells llargs i semillargs. No s'acceptaran cabells tenyits, rapats o talls moderns. Tampoc tatuatges ni pírcings. Tots els interessats, dels voltants de Vilabertran, es poden presentar a l'Oficina de Turisme, a la plaça de l'Església, de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Tots ells han de dur el DNI, el número d'afiliació a la Seguretat Social i un bolígraf. La feina és remunerada.