Valery Gergiev: «Sobre l'escenari, la por no pot ser el teu amic»

El prestigiós director d'orquestra i director general del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg, Valeri Gergiev, assegurava ahir que quan ets sobre l'escenari «la por no pot ser el teu amic», en referència a les incerteses provocades per la crisi sanitària i les restriccions que afecten al sector cultural. Des de València, on va oferir un concert dilluns, Gergiev va parlar dels concerts que conduirà a l'Estat, entre ells el doblet que l'Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky farà aquest dissabte a l'Auditori de Girona, amb què tancarà la primera gira d'una gran orquestra internacional en temps de pandèmia a la península.

Sobre els neguits que li genera la situació sanitària tant en l'àmbit personal com professional, Gergiev va subratllar que la seva veritable por és «per la gent propera que pateix la covid».

Va insistir que se sent «agraït» per poder seguir actuant en moments «molt difícils per als artistes, amb limitacions per tot el món», i va posar com a exemple els concerts que tenia previstos per les properes setmanes al Carnegie Hall de Nova York i que s'han posposat.

«Tenim una gran responsabilitat, però els músics confiem molt en els organitzadors, amb concerts molt preparats», va dir, citant la llarga relació que l'uneix amb Iber Camera, que organitza la seva gira a l'Estat, on confia que «músics i públic estiguin ben conscienciats» i no trobar-se «cap sorpresa».

En aquest sentit, el president de l'Agència Camera, Josep Maria Prat, va voler destacar «el miracle» que teatres i auditoris estiguin oberts a l'Estat,a diferència del que passa a la resta d'Europa, i va explicar que la gira de la formació russa hagués estat «impossible sense la voluntat expressa del mestre Gergiev i del Mariinsky» per poder tirar endavant «un projecte plagat de mines fins a l'últim moment».

«Ara cada concert és especial, per al públic i als músics, perquè ni volem ni podem canviar de professió. Els músics que són dalt de l'escenari s'han d'adonar de com en son de privilegiats», va declarar el director rus, que va avançar que vol dedicar els propers anys a intentar dirigir entre quatre i cinc composicions que encara no ha pogut conduir i va bromejar amb que, tot i que algú arribés als 150 anys, «li seria impossible tocar totes les grans composicions de la música clàssica». També tornarà a obres que li han causat «gran satisfacció» i que va presentar quan era «massa jove», de manera que vol tocar-les una altra vegada i de manera completa, perquè sempre es pot «seguir aprenent».

Preguntat per les paraules del seu mestre Ilià Musin quan va assenyalar que a partir dels 70 anys la feina de director d'orquestra és molt més fàcil, Gergiev va respondre que «l'entén», però que «dirigir és la part fàcil», mentre que el contacte amb les persones és el més complicat: «Per molt bo que siguis, no pots estar per sobre del bé i del mal». Així mateix, va afirmar que les composicions que ha tocat durant els dos últims anys li han canviat la vida i que és cert que, a partir de certa edat, «sembla que hi ha directors que són molt millors perquè entenen millor encara el que toquen», per concloure que «són els sentiments que produeix el dirigir, no l'entreteniment».

Respecte a les peces que afrontarà en aquesta gira, va reconèixer que s'han de preveure «molt bones obres, perquè «la gent dubta fins a l'últim moment de si venir o no, a causa dels límits i les restriccions pel coronavirus. Als dos concerts que oferirà dissabte a Girona (a les 5 i a les 8) s'ha adaptat el programa per oferir-lo sense entreacte i inclourà l'Obertura de Tannhäuser de Wagner i La Gran de Schubert.

Només centrat en els concerts

Sobre el boicot que l'opositor al Kremlin Aleksei Navalni ha promogut en els últims mesos als artistes russos propers a Vladímir Putin, Gergiev va preferir no contestar i simplement dir que «en dirigir 200 concerts a l'any, només puc estar mentalitzat i amb totes les forces de cara als concerts».