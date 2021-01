Pérez Cruz, premiada a França per la música del film «Josep»

La pel·lícula d'animació Josep continua sumat reconeixements i ha estat premiada per partida doble en la 26a edició dels Premis Lumières, atorgats a França per la premsa estrangera, en les categories de millor pel·lícula animada i millor música per a Sílvia Pérez Cruz. La palafrugellenca, en recollir el guardó, va explicar que tant ella com Aurel, el director, tenen una sensibilitat «molt semblant» i que va ser «molt fàcil» treballar-i. «He intentat fer la música com si pintés: em vaig fer la meva paleta musical com ell es va fer la seva paleta de colors», va dir.