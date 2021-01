Dos cicles per divulgar l'òpera des del CaixaForum Girona

CaixaForum Girona enceta Òpera des de l'escenari, el nou cicle de divulgació musical que proposa, a través de quatre conferències, un recorregut per a acostar-se a grans títols i compositors d'òpera indispensables: I puritani de Bellini, Il barbiere di Siviglia de Rossini, Le nozze di Figaro de Mozart i La traviata de Verdi. Enric Martínez-Castignani, baríton i divulgador musical, revelarà aspectes de cada obra que van més enllà del simple relat de l'argument, com per exemple les particularitats de la interpretació o del context.

Òpera des de l'escenari començarà dilluns 25 de gener amb la sessió dedicada a I puritani. La prova del cotó. El 8 de febrer es debatrà sobre l'obra de Rossini, amb Il barbiere di Siviglia. Episodi 1: Rossini i el patchwork. Aquesta sessió està vinculada a la del 22 de febrer, Le nozze di Figaro. Episodi 2: L'univers de Mozart, i el cicle finalitzarà el dilluns 8 de març amb la conferència sobre La traviata. El reflex d'una societat.

I per complementar la programació es projectaran dintre del cicle Òpera filmada, quatre peces de Bellini, Rossini, Mozart i Verdi.

Els dilluns a partir de l'1 de febrer, es projectaran les versions del cicle, començant amb I puritani, de Bellini. La següent proposta serà el 15 de febrer amb Il barbiere di Siviglia de Rossini. Continuarà el cicle amb la peça de Les noces de Fígaro de Mozart i tancarà el cicle la sessió de La Traviata de Verdi el dilluns 15 de març.