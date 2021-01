Les «fake news» d'Agrupación Señor Serrano, avui a Olot

Agrupación Señor Serrano porta aquest vespre al Teatre Principal d'Olot The mountain, una reflexió sobre la veritat i les fake news, en el marc de l'estada que realitza la prestigiosa companyia fa a la ciutat per representar dos espectacles i relacionar-se amb col·lectius de la zona. Olot Cultura ha apostat aquesta temporada per explorar l'univers creatiu de dues de les companyies de casa nostra que més treballen en l'escena internacional, Agrupación Señor Serrano i El Conde de Torrefiel, anant més enllà de programar algun espectacle i posant-les en contacte amb entitats garrotxines.

The mountain, amb dramatúrgia i direcció Àlex Serrano, Pau Palacios i Ferran Dordal, combina en escena la primera expedició a l'Everest, l'èxit de la qual és encara avui incert, amb el programa de ràdio de La guerra dels mons d'Orson Welles i els webs que difonen notícies falses amb el projecte escènic marca de la casa, que uneix actors, performers i un set de miniatures, objectes i fotografies del qual es projecten imatges sobre una pantalla.

Demà i diumenge a la tarda, la companyia representarà també Olympus: Prometheus, un espectacle per a infants de 8 a 11 anys, on els adults no podran entrar. El muntatge enceta una sèrie que la companyia dedicarà a la mitologia clàssica i a través de figures de Lego explica el mite de Prometeu als més petits i el relaciona amb conceptes i personatges més actuals.

A més, alguns alumnes de tercer i quart de primària de la comarca també assistiran a una funció d'aquest primer espectacle infantil de la companyia, després que les escoles hagin rebut un dossier pedagògic per poder treballar els continguts del muntatge.

La proposta, de la que ja es va poder veure un tastet en format virtual al festival Temporada Alta, també rebrà la visita d'un grup de programadors culturals interessats a programar-lo.