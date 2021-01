L'electrònica de B1n0, entre la Bisbal i el Sónar

Amb tan sols un disc acabat de sortir del forn, el còctel d'electrònica, impulsos pop i col·laboracions de luxe, com la de Núria Graham, que proposen els bisbalencs B1n0 es van fer un lloc al cartell del festival Sónar. Era a principis del 2020 i la banda d'Emili Bosch i Malcus Codolà acabava de presentar àlbum a la sala Apolo amb una gran recepció que augurava uns mesos prometedors, fins que va arribar la pandèmia. Tot i això, assegura Codolà, no es poden «queixar gens», perquè tot i el confinament i les restriccions imposades al sector cultural, han pogut seguir treballant i tenen cites en cartera, com la d'aquest dissabte a l'Auditori de Girona, dins la programació del festival Neu!

Nascut ara fa tres anys, B1n0 neix de la trobada de dos bisbalencs que compartien inquietuds, escoltaven música similar i tenien «moltes ganes de fer música que anaven en la mateixa direcció». «Ens enteníem en referències i en l'estètica del que volíem fer i per això vam començar», explica sobre la seva col·laboració amb Bosch, que també és component del grup Medusa Box.

A finals del 2019, el duo va treure el seu primer disc, titulat també B1n0, en què combinen l'experimentació electrònica, la delicadesa pop i els sons d'objectes quotidians que enregistren al seu propi estudi, «una sort i un privilegi, perquè ens permet treballar amb llibertat i sense pressions, produint mentre investiguem».

«Des de l'estudi ens hem pogut dedicar a jugar amb els sons de tota mena d'objectes, com forquilles o tubs de desaigüe de lavabo, per incorporar-los a la nostra biblioteca. Fem de caçadors de sons i busquem textures que ens agraden que després usem a les cançons», explica Codolà.

La primera presentació en directe de l'àlbum, el gener passat, «va tenir una rebuda increïble» i els va permetre tancar moltes coses, com la participació al Sónar, que finalment no es va poder celebrar. «Ens feia molta il·lusió ser-hi, perquè és un aparador internacional enorme, que et projecta molt i des de casa», assegura sobre el festival barceloní, que va ajornar tota la programació del 2020 al 2021, per la qual cosa, si tira endavant enguany manté el seu compromís amb el grup nascut a la Bisbal d'Empordà.

«La part trista de la història és haver estat tres anys treballant un àlbum i just quan el presentem i les coses se'ns posen molt de cara, sembla que desapareix tot». «Al principi semblava que de la pandèmia hauríem de passar ja a construir un nou àlbum, però al final, l'hem pogut anar presentant en directe i no parem de repetir-nos que som uns privilegiats, perquè hem pogut salvar l'any», continua.

En molts dels concerts que han fet en els darrers mesos, i també en el d'aquest dissabte a Girona, han pogut comptar sobre l'escenari amb els col·laboradors del disc: Núria Graham, PHOAC, Adriano Galante de Seward. «Si la normalitat del sector fos una altra seria més complicat poder agendar tots aquests artistes i que ens acompanyessin als directes, però enmig de la situació hem tingut la sort que vinguessin i és un luxe, perquè en el fons totes les col·laboracions han nascut d'anar a buscar gent a la qual admiraves i amb qui comparties maneres d'entendre la música».

Un dels darrers a afegir-se a la llista de col·laboradors ha estat El Petit de Cal Eril, amb qui van treure un tema durant el confinament: «El vam publicar llavors perquè teníem clar que no podríem seguir treballant junts a l'estudi: l'Emili era a la Bisbal, en Joan Pons a Igualada i jo a Barcelona».