La realitat augmentada de Fèlix Atmetlla arriba a Olot

L'escultor Fèlix Atmetlla (Blanes, 1962) presenta al Museu de la Garrotxa multim, una exposició construïda a partir de la realitat augmentada que permet experimentar un món virtual dins l'entorn real. La mostra es pot visitar gratuïtament fins el 21 de març a la Sala Oberta 2 del museu, on el visitant es trobarà amb unes imatges en blanc i negre amb diferents formes.

En enfocar-les i mirar-les a través d'una tauleta o en descarregar l'aplicació de l'exposició al mòbil, hi apareixen uns conjunts escultòrics que s'integren amb l'entorn. Atmetlla afegeix una suma d'experiències sensorials on es barregen la vista, el so i l'absència de tacte, en una creació immersiva.

L'exposició vol representar les relacions invisibles i complexes entre l'individu i el col·lectiu per alertar del perill de l'aïllament i de la no comunicació, i també d'una multitud submisa incapaç d'articular respostes.

D'altra banda, a la sala 15 del museu garrotxí també s'hi pot veure aquests dies la mostra L'art de la ciència, dedicada als dibuixos científics de Jordi Sabater Pi, el científic que va trobar el Floquet de Neu.

L'exposició reivindica el dibuix científic com una eina clau d'observació i anàlisi a partir dels detalls que Sabater recollia a les seves llibretes sobre mesures, expressions, tatuatges o apunts anatòmics.

L'art de la ciència també es pot visitar de franc fins el 7 de març.