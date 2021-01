Les accions poètiques en temps de pandèmia obriran l'Ara Poesia

Ara Poesia, el Festival de Poesia de Girona, arrencarà la 25a edició el 3 de febrer amb una taula rodona per parlar de la poesia en temps de pandèmia i de les iniciatives poètiques que s'han dut a terme durant el confinament. La cita, que s'allargarà fins el 28 de febrer, inclourà converses, conferències, recitals, concerts i espectacles de la mà de poetes com Laia Llobera, Lluís Calvo o Mireia Calafell o el músic Joan Isaac. Totes les activitats són gratuïtes però cal fer inscripció prèvia.

Durant tot el febrer s'instal·larà al vestíbul de la Casa de Cultura de Girona un intèrfon poètic: un aparell com el de les porteries en el qual a cada botó s'amaga un poema, una instal·lació que vol reivindicar la presencia de la poesia en qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Entre els diferents actes que es preveuen es podrà escoltar algunes de les veus més destacades del panorama de la poesia actual com el guanyador Lluís Calvo, acompanyat de la poeta Laia Llobera (17 de febrer); Esteve Plantada i Mireia Calafell (24 de febrer) o la poeta empordanesa Rosa Pou amb el músic Aleix Cansell (25 de febrer) i el poeta Gabriel Ventura, que presentarà Apunts per a un incendi dels ulls amb l'entesa de la música d'Esperit! (11 de febrer).

El 20 de febrer, a l'espectacle Els set pecats capitals, Joan Isaac interpretarà set cançons que aniran precedides per set poemes recitats per l'actriu Carme Sansa, mentre que la poesia contemporània catalana s'encarnarà el 6 de febrer en l'espectacle p de carn. acció poètica en tres actes, creat i interpretat per Elena Tarrats, Bru Ferri i Martí Sancliment.

Així mateix, l'oralitat agafarà protagonisme amb els versos improvisats d'Oriol Sauleda acompanyat del músic Marcel·lí Bayer i la ballarina Ariadna Sarrats (18 de febrer).

Pel 27 de febrer hi ha previst l'espectacle Contra les cordes. Paraules, guitarra i renou de Gemma Tona i Míriam Franch.

Ara Poesia també explorarà les relacions entre la poesia i les altres arts amb una conversa entre Ester Xargay i Enric Ansesa (4 de febrer) i una sessió sobre videopoesia (10 de febrer).

El final del festival el marcarà una proposta per al públic familiar: Bestiari, un espectacle musical i poètic que neix de 22 poemes de Josep Carner musicats per Joan Díaz amb Carles Belda, Gemma Abrié i Carles Sabaté.