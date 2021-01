Peralada, Sons del Món i l'Acústica ja miren cap a l'estiu

Amb l'horitzó pel sector cultural encara incert però amb l'experiència de l'estiu passat, en què es van poder celebrar edicions redimensionades de festivals com el de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols o l'Acústica de Figueres, els certàmens ja treballen en les cites d'aquest any. El festival de Peralada, l'Acústica o el Sons del Món de Roses són alguns dels que preparen l'edició d'aquest any. I és que els responsables dels grans festivals a Catalunya han començat a treballar en un pla per presentar-lo a les autoritats sanitàries. Utilitzar testos ràpids, incrementar la superfície dels festivals per ampliar el distanciament social, l'ús de mascareta i el fet que es facin a l'aire lliure són alguns dels asos que esgrimirà el sector per fer possibles les edicions d'aquest estiu. Els principals esculls seran veure si els assistents poden estar drets o es manté l'obligació de preassignar un seient i si podran arribar els caps de cartell internacionals.

En el cas d'una de les cites més destacades de l'estiu a la Costa Brava, el festival del Castell de Peralada, s'està treballant per presentar una programació aquest estiu, després que l'any passat apostés per un format virtual amb un petit grup d'espectadors presencials. El director del festival, Oriol Aguilà, avança que estan analitzant «tots els escenaris», ja que pronostiquen que no serà una edició fàcil i que l'evolució de la pandèmia no ajuda a plantejar escenaris clars. «Tot fa preveure que a l'estiu sigui un moment adequat per poder presentar unes programacions amb una evolució positiva cap a la normalitat», diu.

Per al festival empordanès, «és evident» que costarà anys assemblar-se als festivals del 2019, però poder fer una programació a l'aire lliure els permetrà treballar amb determinats aforaments, sempre en funció de com evolucioni la pandèmia. Pel que fa als escenaris, dates i percentatges d'ocupació ho estan avaluant, però insisteix que l'aire lliure és un element «molt favorable».

Aguilà també remarca el fet que els seus espectadors són «per tradició, molt ordenats» i amb una litúrgia molt compassada. Per a ell, això contribuirà a plantejar una proposta, amb la qual esperen que el públic «estigui i se senti molt segur». D'aquesta manera, preveu accessos esglaonats, amb temps, distàncies i mascaretes, el que permetrà fer una programació «amb certesa».

Sobre la contractació internacional, Aguilà diu que en òpera «s'està movent molta agenda» i projectes, mentre que en el terreny de la dansa, amb companyies de fins a 80 persones, la mobilitat és més complexa i es va «més a poc a poc. En el pop i la música popular i internacional les agendes estan «pràcticament parades».

Per la seva banda, el director del festival Sons del Món i l'Acústica, Xavi Pascual, explica que pensen que l'estiu del 2021, tot i que no serà com el del 2019, serà «millor» que el del 2020. De fet, ha considerat que si es va poder fer al 2020, quan es va haver d'aprendre «molt ràpid», enguany es podran dur a terme els dos festivals.

En l'àmbit organitzatiu, el Sons del Món treballa en les mateixes dates i espais, així com amb un aforament una mica més gran, que passarà del 50% al 70% (de 900 a 1.200 localitats). En el cas de l'Acústica, també estudia les mateixes dates, pel que fa als espais i format ja va fer una adaptació l'any passat i s'intentarà «apurar una mica més» el temps per definir quin tipus de festival es pot fer. Els aforaments també creixeran fins al 70%, per poder absorbir «una mica més de gent».

Pascual indica que els dos certàmens treballen amb les mesures actuals, que sumades al fet que «a l'estiu va semblar que el virus no era tan agressiu» i amb l'afegitó que hi haurà una part de la població vacunada, haurien de permetre celebrar «de manera sobrada» els festivals.

Detalla que al voltant de Setmana Santa serà el moment de triar el tipus d'aforament i apostar per sortir «d'una determinada manera» per donar temps al públic o bé esperar al juny per sortir a la venda a «última hora» amb el màxim d'informació possible.