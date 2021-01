El compromís de Josep Pallach arriba fins al Museu del Suro

El Museu del Suro de Palafrugell va celebrar ahir l'obertura de l'exposició Per l'educació i el compromís social, dins els actes de commemoració de l'any Josep Pallach. Es tracta d'una exposició itinerant creada per la Fundació Pallach, que rememora la vida i les aportacions del pedagog, mort prematurament als 56 anys d'edat. El Museu del Suro aporta a l'exposició una mostra de pintures en dipòsit donades per diferents artistes contemporanis vinculats a Palafrugell com Modest Cuixart, Costa Sobrepera, Lluís Bruguera, Guillem Rocas o Mercè Lluís.