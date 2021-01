Valery Gergiev enceta la temporada Ibercamera

L'Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg, sota la batuta del prestigiós director rus Valery Gergiev, va encetar ahir a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona la nova temporada del cicle Ibercamera. En el concert, que es va celebrar en dues sessions diferents, van sonar amb una força que feia mesos que no es veia a l'equipament gironí les obres de Wagner, Tannhäuser: Obertura i la de Simfonia, núm. 9 La Gran de Schubert. La suspensió de dos concerts degut al tancament d'auditoris a Alacant, per les restriccions vigents a la Comunitat Valenciana, va obligar a reestructurar la gira per a poder complir amb el compromís adquirit per Gergiev i Ibercamera d'actuar per als espectadors gironins. Per aquest motiu, el concert inicialment previst per demà diumenge es va celebrar ahir. La gira que estan duent a terme Gergiev i l'Orquestra Mariinsky de Sant Petersburg, que divendres va passar per l'Auditori de Barcelona, és la primera d'una orquestra internacional després de molts mesos d'aturada per culpa de la pandèmia.