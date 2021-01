L'Ateneu Coma Cros de Salt engega la campanya «El Teler dona veu a la cultura»

L'Ateneu Coma Cros de Salt ha engegat la campanya El Teler dona veu a la cultura, per tal de defensar i difondre la cultura a través de clips artístics.

L'Ateneu vol donar espai i suport a artistes vinculats al projecte i del territori. El Teler, la sala on habitualment es duien a terme els concerts, espectacles i esdeveniments, es converteix ara en l'escenari de diverses gravacions i espai per mostrar i reivindicar el món de la cultura.

La campanya consisteix a difondre diferents càpsules audiovisuals on diferents artistes ofereixen dos temes gravats en directe i una petita entrevista per expressar com estan vivint aquesta nova realitat i per què és important mantenir viva la cultura. Els primers artistes han sigut Paula Grande, Edmond Agenor i Lydia Torrejón amb Santi Fontclara, i els resultats es podran veure a les seves xarxes socials.

És una aposta per seguir oferint i creant cultura des de l'Ateneu, que des d'un principi s'ha posicionat en la seva defensa, entesa des de la participació, com un espai de relació, d'intercanvi i d'empoderament ciutadà necessari.