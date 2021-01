La nova pel·lícula de James Bond no arribarà fins al mes d'octubre

No time to die, la nova pel·lícula de la saga sobre James Bond, s'endarrerirà una vegada més a causa de la pandèmia, i la seva estrena queda fixada ara per al 8 d'octubre del 2021. Es tracta del tercer contratemps que afronta aquesta pel·lícula a causa del coronavirus. En principi havia d'arribar als cinemes l'abril del 2020, però els responsables de No time to die van decidir endarrerir-la fins al novembre d'aquell any per mirar d'esquivar l'impacte de la pandèmia. Aquest film sobre l'agent 007, que servirà per acomiadar Daniel Craig com a James Bond, es va convertir així en la primera gran superproducció que alterava els seus plans de llançament pel coronavirus, un camí que no trigarien a seguir la gran majoria de blockbusters de Hollywood.