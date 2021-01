Els Premis Enderrock ajornen la seva celebració de l'11 de març al 8 d'abril

La celebració de la gala dels Premis Enderrock, prevista inicialment per l'11 de març, s'ha ajornat a causa de l'evolució de la pandèmia i es farà el dijous 8 d'abril a l'Auditori de Girona.

Com a conseqüència, s'amplien els períodes de la votació popular. Així doncs, la primera volta, oberta el passat 12 de gener i que havia de finalitzar aquest dilluns, durarà dues setmanes més, fins al diumenge 7 de febrer, segons ha informat a la seva pàgina web. Aquesta serà la primera de tres fases que es faran per decidir qui s'emportarà cadascun dels 16 guardons per votació popular. Tots els discos i videoclips editats al llarg de 2020 formen part d'aquesta tria inicial per a la primera ronda de votacions, que tancarà finalment el 7 de febrer.

De la votació del públic en sortiran deu nominats en cada categoria. A la segona volta, només passaran les 10 propostes més votades, i finalment, la darrera volta de votació popular ja anunciarà els tres finalistes de cada categoria, i servirà per decidir qui s'emportarà cadascun dels reconeixements.

Els guardons inclouen les categories a Millor artista; Millor artista en directe / directe en confinament; Millor artista revelació; Millor disc de pop-rock; Millor cançó de pop-rock; Millor disc de cançó d'autor; Millor cançó de cançó d'autor; Millor disc de folk; Millor cançó de folk; Millor treball de hip-hop i músiques urbanes; Millor disc de jazz; Millor disc de clàssica; Millor disc en llengua no catalana; Millor disc infantil / per a públic familiar, i Millor videoclip.