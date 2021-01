Actors i directors critiquen que es pugui trencar el confinament municipal per anar a un míting i no al teatre

L'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) han exigit que l'accés a la cultura també serveixi com a salconduit per trencar el confinament municipal per garantir a tothom accedir al "dret a la cultura", un bé considerat "essencial".

"Si es pot trencar el confinament municipal per anar a un míting polític, perquè el Govern ha destacat que cal garantir el dret a la participació política, s'hauria de poder fer el mateix per anar al teatre", manifesten en un comunicat. Alhora, critiquen que si s'ha demanat a la cultura que es "reinventi" per superar la crisi de la covid-19, per què no s'ha instat als grups polítics que ho facin també per als seus mítings de campanya.