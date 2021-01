Banyoles recupera la programació estable de cinema vint anys després

Banyoles tornarà a tenir una programació de cinema estable 20 anys després que les últimes sales privades de la ciutat abaixessin la persiana. A iniciativa de l'Ajuntament, l'Auditori de l'Ateneu acollirà passis de documentals i films en català durant dos dijous al mes fins a l'abril, quan es preveu que les pel·lícules es comencin a fer els caps de setmana compaginant-ho amb la resta de propostes culturals que acull aquest equipament municipal.

Les primeres projeccions de cinema a la ciutat van ser al cafè Margarit, l'any 1907 i des de llavors, el cinema va anar arrelant a la ciutat fins arribar a acollir tres sales diferents. Després de dècades de programació de cinema estable, el 1999 va tancar l'últim cinema a Banyoles, el Mercantil.

En els darrers anys s'han anat programant cicles de cinema mentre el consistori treballava buscant nous inversors privats per continuar l'activitat. La proximitat amb Girona i l'àmplia oferta que ofereix la capital, però, ha fet esvair tots els projectes.

Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Banyoles ha optat per posar fi a la «demanda històrica» del municipi, tal com explicava ahir l'alcalde, Miquel Noguer. Per això des d'aquest dijous es començarà a programar una pel·lícula i un documental al mes. Fins ara, l'Ateneu ja projectava un documental cada mes al bar. Amb la pandèmia, però, les reduccions d'aforament han obligat a traslladar-ho a l'auditori per ampliar la capacitat de públic.

Dijous la sala estrenarà una nova pantalla i un nou projector «d'alta qualitat» en què s'han invertit uns 21.000 euros per millorar la qualitat de la projecció.

Les primeres projeccions seran del Cicle Gaudí -el cicle estable de l'Acadèmia del Cinema Català, amb produccions catalanes d'estrena molt recent, com Uno para todos, La boda de Rosa o Terra de telers, que es veuran aquest trimestre- i el Documental del Mes.

A partir de l'abril, però, l'Ajuntament vol traslladar les projeccions del dijous als caps de setmana, integrant les pel·lícules dins de la resta de programació cultural que té l'Ateneu de Banyoles. Per aquest motiu, el dia de projecció es farà en funció de les activitats culturals que hi hagi, ja sigui teatre o música.

Per al públic familiar

El consistori, però, reforçarà encara més la programació de cinema a partir de la tardor. A l'octubre l'objectiu és incloure una pel·lícula més al mes, però aquesta serà de caire familiar. Els horaris també s'adaptaran a aquest tipus de públic, tal com passa amb altres espectacles.

Les sessions seran de pagament. Per veure el documental, l'entrada costarà 3 euros En el cas de les pel·lícules del Cicle Gaudí, el preu serà de 4,5 euros per entrada, que és el que marca l'Acadèmia de Cinema Català.